Kırklareli'nde kümesten güvercin çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kümesten güvercin çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde kümesten güvercin çalan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde bir kümesten güvercin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırklareli'nde kümesten güvercin çalan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Lüleburgaz ilçesinde bir kümesten güvercin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Turgutbey köyünde O.B'nin kümesinden 15 güvercin çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler titizlikle yürüttüğü çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.Ü, A.S. ve İ.B. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ü ve A.S. tutuklandı, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç Araştırma Timi, Lüleburgaz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:32 Kaynak: AA
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