Kırklareli'nde kümesten güvercin çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde bir kümesten güvercin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Turgutbey köyünde O.B'nin kümesinden 15 güvercin çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler titizlikle yürüttüğü çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.Ü, A.S. ve İ.B. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ü ve A.S. tutuklandı, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.