Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin "oku" olduğunu anımsatan Ekici, "Örgün eğitimin sonlandığı bu dönemden sonra çocuklarımızın camilerimizde iyi bir eğitime tabi tutulacaklar. Çocuklarımızın camideki Kur'an eğitimlerinden sonra Gençlik Merkezlerine götürülerek spor yapmaları sağlanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Cevdet, Kırklareli, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Kur'an kursuna katılan çocuklar camiden sonra spor salonuna götürülecek - Son Dakika

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