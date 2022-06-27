Kırklareli'nde Kur'an kursuna katılan çocuklar camiden sonra spor salonuna götürülecek - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kur'an kursuna katılan çocuklar camiden sonra spor salonuna götürülecek

27.06.2022 14:33
Kırklareli'nde Kur'an kursuna katılan çocuklar camiden sonra spor salonuna götürülecek

Kırklareli'nde Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonuyla camilerde yaz Kur'an kursları açıldı.

Kırklareli'nde Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonuyla camilerde yaz Kur'an kursları açıldı.

Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde düzenlenen kurs açılış törenine, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Müftü Yusuf Eviş, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin katıldı.

Tören Kur'an tilaveti ile başladı.

Ekici, yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarının hayırlı olmasını temenni etti.

Çocukların yaz tatillerinde de öğrenmeyi bırakmaması gerektiğini ifade eden Ekici, camilerin yaz boyunca çocuk sesleriyle yankılanacağını kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin "oku" olduğunu anımsatan Ekici, "Örgün eğitimin sonlandığı bu dönemden sonra çocuklarımızın camilerimizde iyi bir eğitime tabi tutulacaklar. Çocuklarımızın camideki Kur'an eğitimlerinden sonra Gençlik Merkezlerine götürülerek spor yapmaları sağlanacak." diye konuştu.

Daha sonra çocuklar tarafından şiirler okundu.

YORUMLAR
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Başkan Arslan çalışmaları yerinde inceliyor Başkan Arslan çalışmaları yerinde inceliyor Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Cevdet, Kırklareli, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Kur'an kursuna katılan çocuklar camiden sonra spor salonuna götürülecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Kur'an kursuna katılan çocuklar camiden sonra spor salonuna götürülecek - Son Dakika
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