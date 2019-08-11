Kırklareli'nde Kurban Bayramı coşkusu

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar kalabalık nedeniyle namazı cami avlusunda kıldı.

Hızırbey Cami İmamı Celalettin Selçuk, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığını söyledi.

Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından Kırklareli Valisi osman Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz cemaat ile bayramlaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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