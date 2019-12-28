Kırklareli'nde kursiyerlerden kanser hastası çocuklara yeni yıl hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kursiyerlerden kanser hastası çocuklara yeni yıl hediyesi - Son Dakika

Kırklareli'nde kursiyerlerden kanser hastası çocuklara yeni yıl hediyesi

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından, kanser tedavisi gören çocuklara yeni yıl hediyesi gönderildi.

Kırklareli'nde kursiyerlerden kanser hastası çocuklara yeni yıl hediyesi, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından, kanser tedavisi gören çocuklara yeni yıl hediyesi gönderildi.

Büro yönetimi, yönetici asistanlığı ve danışma görevlisi kursu eğitmeni Dilara Konyalı'nın idaresinde, Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuklar için kitap, oyuncak ve giyim gibi eşyaların bulunduğu koliler hazırlandı.


Kursiyerlerin gönüllü olarak topladıkları eşyalar, kanser tedavisi gören çocuklara teslim edilmek üzere Edirne'ye gönderildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla hediyeler gönderdiklerini söyledi.

Toplanan malzemelerin, tedavi gören 20 çocuğa teslim edildiğini anlatan Arslan, "Kanser tedavisi gören çocuklarımızın, hastanenin o soyutlanmış ve diğer insanlarla iletişim kuramadıkları ortamını daha güzel hale getirmek için bir nebze olsun katkıda bulunmak istedik. Tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:26 Kaynak: AA
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