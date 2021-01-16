Kırklareli'nde kuş sayımı yapıldı - Son Dakika

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde "kış ortası su kuşu sayımı" yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İğneada beldesindeki Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Longoz Ormanı'nda çalışma yürüttü.

Kırklareli Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her yıl belirli dönemlerde kuş sayımlarının yapıldığı belirtildi.

Bu tür çalışmaların önemli olduğu ifade edilen açıklamada, hazırlanacak raporun en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.