Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oldu - Son Dakika

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kısıtlamadan muaf bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.
Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri rögar kapaklarını açarak su birikintilerini gidermeye çalıştı.
Yağış nedeniyle kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu.
Kaynak: AA
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