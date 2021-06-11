Kırklareli'nde kuvvetli sağanak geçişi 1 saatte metrekareye yaklaşık 24 kilogram yağış bıraktı - Son Dakika

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak geçişleri etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Aniden başlayan yağış kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Belediye ekipleri bazı bölgelerde tıkanan rögar kapaklarını açtı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı.

Meteoroloji yetkilileri son 1 saatte metrekareye 23,4 kilogram yağışın düştüğünü belirterek, kentte sağanak geçişlerinin gün boyu etkili olmasının beklendiğini kaydetti.