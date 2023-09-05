Kırklareli'nde kuvvetli yağış sonucu dereler taştı - Son Dakika

Kırklareli'nde kuvvetli yağış sonucu dereler taştı

Son Güncelleme: 05.09.2023 14:29

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta dereler taştı, bazı yollar kapandı. Sağanak nedeniyle İğneada beldesinde su baskınlarının yaşandığı belirtildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta dereler taştı, bazı yollar kapandı. Dereden taşan sular kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu. Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı.

EVLERİ SU BASTI

Kara yolunda hasara neden olan yağışla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açılamada, "İğneda Demirköl yolu 2'nci ile 5'inci kilometresi arası güzergah aşırı yağıştan dolayı trafiğe kapatılmıştır' denildi. Sağanak nedeniyle İğneada beldesinde su baskınlarının yaşandığı, bazı evler ve çiftlikleri su bastığı belirtildi. Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeden kareler:

Kırklareli'nde kuvvetli yağış sonucu dereler taştı
Kırklareli'nde kuvvetli yağış sonucu dereler taştı
Kırklareli'nde kuvvetli yağış sonucu dereler taştı
Kırklareli'nde kuvvetli yağış sonucu dereler taştı
Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kırklareli'nde kuvvetli yağış sonucu dereler taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde kuvvetli yağış sonucu dereler taştı - Son Dakika
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