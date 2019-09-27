Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek kurtarıldı
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Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek kurtarıldı

2 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek kurtarıldı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Alacaoğlu köyünde 4 metre derinliğindeki su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarılan köpek, tedavisi yapılmak üzere veterinerlik birimi ekiplerine teslim edildi.

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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