Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek kurtarıldı
2 saat önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Alacaoğlu köyünde 4 metre derinliğindeki su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarılan köpek, tedavisi yapılmak üzere veterinerlik birimi ekiplerine teslim edildi.
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Taksim'deki binada kayma meydana geldi İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın vatandaşları korkuttu Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler... Şişli'de 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon çöktü