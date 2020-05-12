Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çiftlikköy'de içerisinde bir miktar su bulunan kuyuda köpek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımıyla kuyuya girerek, boğulmak üzere olan köpek yavrusunu kurtardı.

Köpek, tedavi için veterinere götürüldü.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, ciğerleri suyla dolan ve boğulmak üzereyken bulunan köpeğin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.