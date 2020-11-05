Kırklareli'nde kuzenini öldürdüğü iddia edilen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde kuzenini öldürdüğü iddia edilen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

05.11.2020 22:17
Kırklareli'nde kuzenini öldürdüğü iddia edilen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Kırklareli'nde 11 yaşındaki kuzenini başına tuğla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli'nde 11 yaşındaki kuzenini başına tuğla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzeni Zeynep Esin'i (11) metruk binada başına tuğla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Kerem Solako (26) güvenlik gerekçesiyle 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, sanık Solako hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasını talep etti.

Solako, savunmasında, kuzeni Esin'i kendisinin öldürmediğini ileri sürdü.

Zeynep ile buluşmadan önce ilaç içtiğini ve hiçbir şeyi hatırlamadığını iddia eden Solako, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Müşteki avukatlarının görüşünün sorulmasının ardından duruşmaya bir süre ara verildi.

Aranın ardından Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, sanık Solako'nun kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildiğini açıkladı.

Olay

Kırklareli'nde Zeynep Esin'in 28 Mart 2019'da eve gelmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusu yapmış, başvurunun ardından 7 saat süren arama çalışmalarında çocuğun evlerine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Bademlik Mahallesi'nde metruk binada başına tuğla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olaya ilişkin kuzeni Kerem Solako gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kuzenini öldürdüğü iddia edilen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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