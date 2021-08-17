Kırklareli'nde lastiği patlayan minibüste yurda yasa dışı giren 15 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı.
Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı ekipleri, Evrensekiz beldesinde yol kenarında lastiği patlamış minibüsü kontrol etti.
Ekipler, M.A'nın sürücülüğünü yaptığı minibüste 15 Suriye uyruklu olduğunu belirledi.
İşlemleri tamamlanan 15 kişi, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Sürücü M.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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