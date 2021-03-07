Kırklareli'nde "Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı - Son Dakika

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı 'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.??????????????

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile İstasyon Caddesi'ndeki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.???????

Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü

Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller