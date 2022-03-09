Kırklareli'nde marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

09.03.2022 10:48
Kırklareli'nde marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

Kırklareli'nde, marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde, marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Osman Bilgin'in koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Marketlerdeki ürünlerde fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önlenmesine yönelik denetimler aralıksız devam etmektedir. Haksız kazanç haramdır ve kimseye fayda sağlamaz." ifadelerine yer verildi.

İl genelinde denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Kırklareli'nde marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı

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Osman Bilgin, Kırklareli, Ticaret, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimi yapıldı - Son Dakika


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