Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi General Ferhat Akat Caddesi'nde bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde markette çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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