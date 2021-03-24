Kırklareli'nde Mart ayında lapa lapa kar yağışı - Son Dakika

Kırklareli'nde Mart ayında lapa lapa kar yağışı

Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı.

Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine giren Kırklareli'nde kar yağışı etkili oldu. İş çıkışı kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünün akıllara geldiğini söyledi. Kenttin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığının 3 derede ölçüldüğü kenttin yüksek kesimlerinde bir süre daha kar yağışının etkili olması bekleniyor. - KIRKLARELİ

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