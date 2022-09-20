Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

20.09.2022 13:18
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde Masa Tenisi Küçükler Takım Şampiyonası düzenlendi.

Kırklareli'nde Masa Tenisi Küçükler Takım Şampiyonası düzenlendi.

Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 16 takım katıldı.

Müsabakada bayanlar kategorisinde, Lüleburgaz Gençlik Spor, Traker Lüleburgaz, Kırklareli Gençlik Spor, erkekler kategorisinde ise Traker Lüleburgaz (A), Traker Lüleburgaz (B) ile Kırklareli Gençlik Spor dereceye girdi.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası

Lüleburgaz ilçesinde RC Park Buggy Yarışı sezon finali yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında RC Pistinde gerçekleştirilen yarışta, model araçlar yarıştırıldı.

Yarışmacılar, model araçlarıyla şampiyon olabilmek mücadele etti.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay tarafından verildi.

Kreş ve gündüz bakımevi açıldı

Lüleburgaz Belediyesinin kreş ve gündüz bakımevi düzenlenen törenle açıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisindeki kreşin açılışına Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Gerenli, konuşmasında, kreş ve gündüz bakımevinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Okul öncesi eğitimin önemli olduğunu ifade eden Gerenli, çocukların geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Kayıtların alındığını belirten Gerenli, çalışan annelere öncelik tanınacağını söyledi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 'Gazi Mustafa Kemal Yol Yarışı' düzenleniyor Kırklareli'nde 'Gazi Mustafa Kemal Yol Yarışı' düzenleniyor
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Lüleburgaz, Kırklareli, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:04:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement