Kırklareli'nde maske takmayan 131 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Babaeski , Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı köylerde gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

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