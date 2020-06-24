Kırklareli'nde maske takmayan 86 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Ekipler, denetimlerde, maske takmayan 86 kişiye toplam 67 bin 586 lira ceza yazdı.

Ekipler Lüleburgaz , Babaeski , Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı köylerde gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu Kırklareli'nde sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli 'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 86 kişiye toplam 67 bin 586 lira ceza uyguladı.

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