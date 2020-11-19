Kırklareli'nde maske uyarısı yapan görevliyi darbeden kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde maske uyarısı yapan görevliyi darbeden kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi sırasında maske takması için uyaran Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisini darbeden kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi sırasında maske takması için uyaran Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisini darbeden kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kuleli köyünde, işletme denetimlerinde bulunan gıda mühendisleri M.H.E. ile A.G. bir işletmeye maskesiz gelen M.Y'yi uyardı. Bunun üzerine M.Y, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi M.H.E'yi yumruk atarak darbetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.H.E'yi Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli M.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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