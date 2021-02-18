Kırklareli'nde mazotla sobayı yakmaya çalışan kişi yaralandı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde mazotla sobayı yakmaya çalışırken çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde F.T. evinin oturma odasındaki sobayı mazotla yakmak istedi.
Mazotun alev alması sonucu evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında yaralanan F.T. 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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