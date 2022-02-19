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Kırklareli'nde merada bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde merada bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli yakalandı

19.02.2022 09:22
Kırklareli'nde merada bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde meradaki otomobilde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde meradaki otomobilde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karakoç köyünde bir otomobilde Fatih Ç'nin (48) ölü bulunmasına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında gözaltına alınan F.Ş. ile S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Meralık alanda dün otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Fatih Ç'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Fatih Ç'nin cesedinin bulunduğu otomobilin kiralık olduğu tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde merada bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde merada bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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