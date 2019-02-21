Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Merdiven Boşluğuna Düşen Kişi Öldü

Kırklareli'nde Merdiven Boşluğuna Düşen Kişi Öldü

9 dakika önce

Kırklareli'nde apartmanın merdiven boşluğuna düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde Merdiven Boşluğuna Düşen Kişi Öldü, System.String[]
Kırklareli'nde apartmanın merdiven boşluğuna düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Çukur Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında dengesini kaybeden Ahmet Duran (94), merdiven boşluğuna düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılan Duran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:57 Kaynak: AA

Çukur, Kırklareli, Güncel
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