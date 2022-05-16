Kırklareli'nde meslek liseleri sergiyle tanıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde meslek liseleri sergiyle tanıtıldı

16.05.2022 14:30
Kırklareli'nde meslek liseleri sergiyle tanıtıldı

Kırklareli'nde meslek liseleri tanıtım sergisi açıldı.

Kırklareli'nde meslek liseleri tanıtım sergisi açıldı.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen sergide, meslek liselerinde öğrenciler tarafından yapılan eserler sergilendi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, konuşmasında mesleki eğitimde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin sosyal ve ekonomik sektörler ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası yeterliliğe, meslek ahlakına, değerlerine sahip olduğunu ifade eden Kalkan, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil işgücü yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının mesleki eğitim merkezleri ile sunulduğunu anlatan Kalkan, şunları kaydetti:

"İş ve meslek ahlakını önceleyen, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaşlarla işbirliği içinde sürekli yenilenen bir mesleki ve teknik eğitim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Üretime katkıda bulunan, üretimin içinde olan, sanayinin, esnaf ve sanatkarlarımızın vazgeçilmez unsuru çıkar, kalfa ve usta eğitimlerinin asıl noktası mesleki eğitim merkezleridir. Çıraklık eğitim merkezi olarak bilinen okullarımız okul ve sanayi işbirliği modelinin belkemiğini oluşturmaktadır."

Daha sonra Kalkan ve beraberindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ve meslek odaları temsilcileri ile birlikte sergiyi gezdi.

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milli eğitim bakanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar, Hüseyin Kalkan, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde meslek liseleri sergiyle tanıtıldı - Son Dakika


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