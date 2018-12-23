Kırklareli'nde Meteorolojik Değerlendirme
4 saat önce
Kırklareli'nde hava sıcaklığı düşecek.
Kırklareli
'nde hava sıcaklığı düşecek.
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığında 5 derece düşüş ön görülüyor.
Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sıcaklığın yarın 3 dereceye düşmesi bekleniyor.
26 Aralık Çarşamba
günü ise sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi tahmin edilirken, aynı gün kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Sıcaklığın hafta sonuna kadar en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 5 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:04 Kaynak: AA
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