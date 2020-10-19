Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi
19.10.2020 13:49
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, evinde rahatsızlanan Selçuk B. (48) Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahale sonrası sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Selçuk B, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Selçuk B, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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