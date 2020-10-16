Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesine bağlı rahatsızlanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi sonrası hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, evinde rahatsızlanan Derya A. (24) Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahale sonrası sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Derya A, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Derya A. buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Kaynak: AA
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