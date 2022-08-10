Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde yaşayan M.P. evinde rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık Ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan araştırmada M.P.'nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi. Tedavi altına alınan M.P.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde metil alkolden 1 kişi zehirlendi - Son Dakika

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