Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Metruk Ev Yangını

Kırklareli'nde Metruk Ev Yangını

49 dakika önce

Kırklareli'nde kundaklandığı ileri sürülen metruk evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde Metruk Ev Yangını, System.String[]
Kırklareli'nde kundaklandığı ileri sürülen metruk evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Küçük Sokak'ta kimliği belirsiz kişilerin metruk bir binayı ateşe vererek olay yerinden kaçtığı yönünde ihbarda bulunuldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibiyle GAZDAŞ ve TREDAŞ görevlileri sevk edildi.

Yangının bölgedeki çevre binalara sıçrama ihtimaline karşı doğal gaz ve elektrik akımları kesildi, binalar tahliye edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Polis ekipleri, evi kundakladığı öne sürülen şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:04 Kaynak: AA

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