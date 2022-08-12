Kazada otomobil sürücüleri ile AB 7913 IK plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Valeriya Gudkov ile Irına Gagarına yaralandı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Kırklareli, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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