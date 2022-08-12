Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

12.08.2022 09:54
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sadettin Koçarslan yönetimindeki 22 HA 769 plakalı otomobil ile Marharyta Hulko'nun kullandığı AB 7913 IK plakalı araç Kızılcıkdere köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile AB 7913 IK plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Valeriya Gudkov ile Irına Gagarına yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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