Kırklareli'nde mezarda bebek cesedinin bulunması

Kırklareli'nde bir mezarlıkta bulunan bebek cesediyle ilgili ve cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, 14 yaşında doğum yapan kız çocuğunun akrabası S.B.'yi de gözaltına aldı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 7'ye çıktı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ve Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri, gazetecilerin "Olayı neden sakladınız?" sorusuna "Hayır yok öyle bir şey" yanıtını verdi.

Mezarlıkta bulunan bebeğin cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi



Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, 14 yaşındaki kız çocuğunun evde doğum yaptığı bilgisine ulaşmış, olayla ilgili anne A.D'yi gözaltına almıştı.

A.D, kızının evde doğum yaptığını ve ardından bebeği, kızı ve kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.C. (18) ile şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüklerini itiraf etmişti.

Bunun üzerine mezarlıkta yapılan aramada, bez parçalarına sarılmış poşet içerisinde 7 aylık olduğu değerlendirilen bebek cesedi bulunmuştu.

Ekipler, A.D'nin yanı sıra olayla ilgili A.C. (18), babası E.C. (47) annesi K.C. (43), kız çocuğunun babaannesi G.D. (59) ve teyzesi S.Ö'yü (44) gözaltına almıştı.