Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde mezarda bebek cesedinin bulunması
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nde mezarda bebek cesedinin bulunması

5 dakika önce

Kırklareli'nde bir mezarlıkta bulunan bebek cesedi ve kız çocuğuna cinsel istismara ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Kırklareli'nde mezarda bebek cesedinin bulunması, System.String[]

Kırklareli'nde bir mezarlıkta bulunan bebek cesedi ve kız çocuğuna cinsel istismara ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden A.C. (18) tutuklama, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme A.C'yi tutukladı, 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklu A.C. yoğun güvenlik önemleri altında cezaevine götürüldü.- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, 14 yaşındaki kız çocuğunun evde doğum yaptığı bilgisine ulaşmış, olayla ilgili anne A.D'yi gözaltına almıştı.

A.D, kızının evde doğum yaptığını ve ardından bebeği, kızı ve kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.C. ile şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüklerini itiraf etmişti.

Bunun üzerine mezarlıkta yapılan aramada, bez parçalarına sarılmış poşet içerisinde, 7 aylık doğduğu değerlendirilen bebek cesedi bulunmuştu.

Ekipler, A.D'nin yanı sıra olayla ilgili A.C, babası E.C, annesi K.C, kız çocuğunun babaannesi G.D, teyzesi S.Ö. ve kız çocuğunun akrabası S.B'yi gözaltına almıştı.

Mezarlıkta bulunan bebeğin cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye başkanı kapıyı kırıp kurtarmıştı! Başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı
Müge Anlı "Hamile kadını döven adamı bulmam" dedi, sosyal medyadan destek yağdı Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada viral oldu Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 10:38:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde mezarda bebek cesedinin bulunması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]