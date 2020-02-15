Kırklareli'nde minibüsün bir engelliye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde minibüsün bir engelliye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kırklareli'nde minibüsün bir engelliye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün, akülü tekerlekli sandalye ile seyir halindeki engelliye çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırklareli'nde minibüsün bir engelliye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün, akülü tekerlekli sandalye ile seyir halindeki engelliye çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

C.Ö. idaresindeki 39 M 1980 plakalı şehir içi minibüsü, Atatürk Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki kavşakta akülü sandalyesi ile seyir halindeki Kazım Karabulut'a (59) çarptı. Akülü aracından düşen Karabulut'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabulut'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karabulut, minibüs şoförü C.Ö'den şikayetçi oldu.

Kaza, minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Caddesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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