Kırklareli'nde minibüsün motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde park halindeki minibüsün motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
8 Kasım Stadı önünde park halindeki bir minibüsün alt kısmına kedinin girdiğini gören kişi, Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, ilk önce yavru kedinin aracın neresinde olduğunu tespit etti.
Daha sonra aracın altına bakan itfaiye ekipleri, yavru kedinin aracın motor kısmında olduğunu gördü.
Kedi ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA
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