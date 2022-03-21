Son dakika: KIRKLARELI - Misafir edilen savaş mağdurlarına 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor - Son Dakika
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Son dakika: KIRKLARELI - Misafir edilen savaş mağdurlarına 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor

21.03.2022 10:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre Savaş nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye gelip çeşitli tesislerde misafir edilenlere 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor.

Savaş nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye gelip çeşitli tesislerde misafir edilenlere 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinin misafir edildiği öğrenci yurdunda bir oda polikliniğe dönüştürüldü. Burada gece gündüz görev yapan hekimler gözlerini savaş mağduru ailelerin üzerinden ayırmıyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, yurtlarda 288 savaş mağduru aileye hizmet verildiğini söyledi.

Yurtlarda kalanların çoğunluğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ifade eden Cerit, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanları yakinen takip ettiklerini kaydetti.

Çocukları da aşıları ve diğer hastalıkları bakımından izlediklerini anlatan Cerit, "Kadınlar, çocuklar, yaşlılar özellikle savaş ortamında en çok etkilenen kesimler. Kadınlarımız arasında hamileler var. Onların gerek burada gerekse hastanede ileri tetkikleri için bakımlarını yaptırdık." diye konuştu.

Kırklareli'nde misafir edilen Kırım Tatar Türkü Ekzara Nurmanbetova ise yakın ilgileri dolayısıyla sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Türkiye'de çok güzel ağırlandıklarını anlatan Nurmanbetova, "Yaşamımız çok güzel, her şey çok güzel. Sağlık için doktorlar bize bakıyorlar, ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

Son dakika: KIRKLARELI - Misafir edilen savaş mağdurlarına 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor
Son dakika: KIRKLARELI - Misafir edilen savaş mağdurlarına 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor
Son dakika: KIRKLARELI - Misafir edilen savaş mağdurlarına 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor
Son dakika: KIRKLARELI - Misafir edilen savaş mağdurlarına 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor
Son dakika: KIRKLARELI - Misafir edilen savaş mağdurlarına 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor
Son dakika: KIRKLARELI - Misafir edilen savaş mağdurlarına 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor
Son dakika: KIRKLARELI - Misafir edilen savaş mağdurlarına 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: KIRKLARELI - Misafir edilen savaş mağdurlarına 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KIRKLARELI - Misafir edilen savaş mağdurlarına 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor - Son Dakika
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