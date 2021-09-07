Kırklareli'nde motosiklette uyuşturucu taşırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde motosiklette kurutulmuş kenevir taşırken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayramdere köyünde E.Ç. yönetimindeki tescilsiz motosikletin arka koltuğunda kesilmiş ve kurutulmuş halde kenevir bitkisi taşıdığını fark etti.

Ekipler, E.Ç'yi durdurarak yaptığı kontrolde 36 kilogram kenevir ele geçirdi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada da fırın içinde gizlenmiş halde 218 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan E.Ç. işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şüphelinin göçmen kaçakçılığı suçundan da aranma kaydının olduğu öğrenildi.