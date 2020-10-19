Kırklareli'nde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cemal Çetin ile Köy Muhtarları Derneği Başkanı İsmet Cebeci Atatürk anıtına çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Çetin, konuşmasında, Muhtarlar Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı oluru ile Muhtarlar Günü'nün kutlanmaya başladığını ifade eden Çetin, muhtarlara böyle bir hakkın tanınmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Cebeci de muhtarların sorumlu olduğu bölgelerde canla başla hizmet ettiğini belirtti.