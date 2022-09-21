Kırklareli'nde narkotik denetiminde 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde narkotik denetiminde 8 kişi gözaltına alındı

21.09.2022 12:34
Kırklareli'nde narkotik denetiminde 8 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 8 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde 78 personelin katılımıyla şüphelilere yönelik uygulama yaptı.

Denetimde 257 araç ile 194 kişinin sorgulaması yapıldı.

24 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, uyuşturucu taşıyan, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve uyuşturucu fotoğrafı baskılı tişört giyen 8 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada bir miktarda uyuşturucu ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - Narkotik denetiminde 8 kişi gözaltına alındı KIRKLARELİ - Narkotik denetiminde 8 kişi gözaltına alındı 3'üncü dalga 'Sil Süpür' operasyonunda 3 tutuklama 3'üncü dalga 'Sil Süpür' operasyonunda 3 tutuklama
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde narkotik denetiminde 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:35:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde narkotik denetiminde 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement