24 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, uyuşturucu taşıyan, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve uyuşturucu fotoğrafı baskılı tişört giyen 8 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada bir miktarda uyuşturucu ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ - Narkotik denetiminde 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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