Kırklareli'nde "Ne kadar gerçek, ne kadar sanal" konferansı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde "Ne kadar gerçek, ne kadar sanal" konferansı yapıldı

22.05.2022 14:19
Kırklareli'nde "Ne kadar gerçek, ne kadar sanal" konferansı yapıldı

Kırklareli'nde "Ne kadar gerçek, ne kadar sanal" konferansı düzenlendi.

Kırklareli'nde "Ne kadar gerçek, ne kadar sanal" konferansı düzenlendi.

Sosyal medya bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli Üniversitesi ve Yeşilay Şube Başkanlığı işbirliğinde Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen konferansta, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Ayçin Uğur ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Can Tutuğ, gençlik ve sosyal medya konularında üniversite öğrencilerine bilgiler verdi.

Uğur, sosyal medyanın da doğru kullanılmaması halinde alkol ve tütün gibi bir bağımlılık yaptığını söyledi.

Sanal bir ortamda her türlü doğru ve yanlık bilgilerin yer alabileceğini ifade eden Uğur, sosyal medyada yapılan paylaşımların doğruluğunun araştırılması gerektiğini belirtti.

Tutuğ da sosyal medya bağımlılığının insan psikolojisine yönelik etkilerini anlattı.

YORUMLAR
500
Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu
Kaynak: AA

Üniversite, Kırklareli, Yeşilay, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Ne kadar gerçek, ne kadar sanal' konferansı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz
14:06 Simge Sağın sahnede yine çok cesur! Ceket ve sütyenle şarkılarını söyledi
13:36 ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi
13:13 63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi talebi onaylanmayınca yaşamına son verdi
13:05 "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?" sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu
12:48 AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu
12:42 Dünya yeni bir virüs ile savaşıyor! Peki, maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler?
12:36 Masterchef yarışmasında performansıyla beğenilen Sefa Okyay Kılıç Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti! Artık Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışacak
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 14:27:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde "Ne kadar gerçek, ne kadar sanal" konferansı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement