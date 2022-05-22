Kırklareli'nde "Ne kadar gerçek, ne kadar sanal" konferansı yapıldı

Kırklareli'nde "Ne kadar gerçek, ne kadar sanal" konferansı düzenlendi.

Sosyal medya bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli Üniversitesi ve Yeşilay Şube Başkanlığı işbirliğinde Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen konferansta, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Ayçin Uğur ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Can Tutuğ, gençlik ve sosyal medya konularında üniversite öğrencilerine bilgiler verdi.

Uğur, sosyal medyanın da doğru kullanılmaması halinde alkol ve tütün gibi bir bağımlılık yaptığını söyledi.

Sanal bir ortamda her türlü doğru ve yanlık bilgilerin yer alabileceğini ifade eden Uğur, sosyal medyada yapılan paylaşımların doğruluğunun araştırılması gerektiğini belirtti.

Tutuğ da sosyal medya bağımlılığının insan psikolojisine yönelik etkilerini anlattı.