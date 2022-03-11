Kırklareli'nde "nüfusmatik" işlemleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde "nüfusmatik" işlemleri başladı

11.03.2022 09:29
Kırklareli'nde "nüfusmatik" işlemleri başladı

Kırklareli'nde, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında nüfusmatik işlemleri başladı.

Kırklareli'nde, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında nüfusmatik işlemleri başladı.

???????Nüfusmatik cihazları ile T.C. kimlik kartı şifre işlemleri, e-imza yüklenmesi, adres beyanı, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, randevu işlemleri, 15 yaş altı çocuklar için T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri yapılabiliyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Nüfus Müdürlüğündeki nüfusmatik cihazını inceledi.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla yerli ve milli yazılım nüfusmatiğin faaliyete geçirildiğini söyledi.

Geliştirilen dijital ekipmanların kullanılarak kamu hizmetlerinde verimliliğin arttırılmasının hedeflendiğini ifade eden Bilgin, böylelikle nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun da azalacağını belirtti.

Vatandaşların gişelerde yapabildiği işlemleri nüfusmatik cihazlarında da yapabileceğini aktaran Bilgin, "Bir nevi numaramatik gibi görünse de ondan çok öte işlevi olan bir makine. Hem vatandaşın daha kolay ve hızlı şekilde hizmet alması sağlanıyor, hem de nüfus müdürlüklerindeki yoğunluklar bu şekilde azalmış oluyor." dedi.

Nüfus müdürlüğü personelinin yaşlı insanlara evlerinde de hizmet verdiğini dile getiren Bilgin, "Memur arkadaşlarımız bizzat nüfus müdürlüğüne gelemeyecek vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek hizmet veriyor. Artık eskisi gibi insanları sedye ile veya sırtlarında taşıyarak nüfus müdürlüğüne getirmek zorunda değiller." diye konuştu.

Kırklareli'nde nüfusmatik işlemleri başladı
Kırklareli'nde nüfusmatik işlemleri başladı
Kırklareli'nde nüfusmatik işlemleri başladı

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı (3) Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı (3)

İçişleri Bakanlığı, Osman Bilgin, Kırklareli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'nüfusmatik' işlemleri başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Akşener, canlı yayında İmamoğlu'nun ricasını İstanbullularla paylaştı
09:35 Türk eşine kavuşan Ukraynalı Snizhana anlattı: Annem askerlere yemek yapıyor, babam orduya katıldı!
09:41 Savaşın 16. gününde Rus ordusundan yeni hamle! Dnipro ve Lutsk kentlerine saldırıldı
09:37 Avrupa macerası Süper Lig'den çok başka oldu! Galatasaray, istatistik lideri oldu
09:25 Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi
09:16 Faslı Meriem, kimsesizlikten taburcu olamıyor! Hastane masrafı 1 milyonu aşmış durumda
09:15 Konya'da sır ölüm! Yabancı uyruklu şahıs, evinde bıçaklanmış olarak bulundu
09:11 Canlı yayında heyecanlı dakikalar! Kerem'in şutu stüdyoyu "Gol" sesleriyle inletti
04:01 Ruslar, Ukrayna savaşı protestolarını 'emoji'lerle duyuruyor: Maksat, sansüre takılmamak!
09:07 ABD'li 42 Cumhuriyetçi senatörden Biden'e baskı: Ukrayna'ya savaş uçaklarını gönder
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 09:56:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde "nüfusmatik" işlemleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement