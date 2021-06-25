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Kırklareli'nde nüfusun yarısından fazlası ilk doz Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Kırklareli'nde nüfusun yarısından fazlası ilk doz Kovid-19 aşısı oldu

25.06.2021 14:32

Türkiye'de nüfusa oranla en çok Kovid-19 aşısının uygulandığı iller arasında bulunan Kırklareli'nde yaşayanların yarısından fazlasına ilk doz aşı yapıldı.

Türkiye'de nüfusa oranla en çok Kovid-19 aşısının uygulandığı iller arasında bulunan Kırklareli'nde yaşayanların yarısından fazlasına ilk doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama oranı en yüksek 10 ilin bulunduğu tabloyu açıkladı. Buna göre Kırklareli, yüzde 66,74 ile aşılamada en yüksek beşinci il olarak belirtildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan mobil aşı ekiplerinin çalışmaları, kentteki aşılama oranının yükselmesine katkı sağladı. Aşı tereddüttü olanlar, çağrı merkezi aracılığıyla sorularının yanıtlarını uzmanlardan aldı.

Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" takvimine göre 14 Ocak'ta başlayan aşılama gününden bu yana kentte 291 bin 348 doz aşı yapıldı.

Nüfusu 361 bin 737 olan kentte 192 bin 785 birinci doz, 98 bin 563 de ikinci doz aşı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, vatandaşların aşılama çalışmalarına büyük teveccüh gösterdiğini söyledi.

Sağlık ekiplerinin gece gündüz demeden aşılama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Cerit, böylece vaka sayılarını da düşürmeyi başardıklarını kaydetti.

Aşı çalışmalarının ülke genelinde olduğu gibi kentte de başarıyla devam ettiğini anlatan Cerit, "Nüfusumuzun çoğu aşılandı, en az bir dozla. Sırası gelen herkesi aşıya davet ediyoruz. Hastanede servislerimizdeki yatan hasta sayılarımızın da çok çok azaldığını söyleyebiliriz. Bugün itibarıyla 2 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle entübe. Yoğun bakımda çok az vatandaşımız takip edilmekte. Aşı ve diğer aldığımız tedbirlerle bu salgının sonunu getireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Cerit, aşılarını olan vatandaşlara teşekkür etti.

Kırklareli'nde nüfusun yarısından fazlası ilk doz Kovid-19 aşısı oldu
Kırklareli'nde nüfusun yarısından fazlası ilk doz Kovid-19 aşısı oldu
Kırklareli'nde nüfusun yarısından fazlası ilk doz Kovid-19 aşısı oldu
Kırklareli'nde nüfusun yarısından fazlası ilk doz Kovid-19 aşısı oldu
Kırklareli'nde nüfusun yarısından fazlası ilk doz Kovid-19 aşısı oldu

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde nüfusun yarısından fazlası ilk doz Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika


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