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KIRKLARELİ - Öğrenci velisinin okul müdürünü darbetmesi protesto edildi - Son Dakika

KIRKLARELİ - Öğrenci velisinin okul müdürünü darbetmesi protesto edildi

21.09.2021 12:57

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir okul müdürünün öğrenci velisi tarafından darbedilmesi protesto edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir okul müdürünün öğrenci velisi tarafından darbedilmesi protesto edildi.

Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri Özgürlük Parkı'nda toplandı. Sendika üyesi eğitimciler, Şehit Pilot İbrahim Gerçek İlk ve Ortaokulu Müdürü Sibel Doğan'ın darbedilmesini kınadı.

Türk Eğitim-Sen üyesi Serpil Aksüt, grup adına yaptığı basın açıklamasında, okul müdürü Doğan'ın, bir veli tarafından hem sözlü hem de fiziksel saldırıya uğramasının kabul edilir bir durum olmadığını belirtti.

Yapılan saldırıyı kınadıklarını ifade eden Aksüt, "Asıl amaçlarından biri de insana tüm varlıkları sevmeyi aşılamak olan eğitim ve eğitimcilerin öldürücü saldırıların hedefi olması, şiddetin boyutlarının hangi sınırlara vardığını bizlere göstermektedir." dedi.

Eğitim-Sen Lüleburgaz temsilcisi Mehmet Sezgin de bu saldırıyı tüm eğitim çalışanlarına yapılmış olarak kabul ettiklerini belirtti.

Basın açıklamasına Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, siyasi parti temsilcileri ve fiziksel şiddete maruz kalan okul müdürü Doğan da katıldı.

Doğan'ı darbettiği iddia edilen K.E'nin emniyette ifadesinin alındığı, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Doğan'ın, geçen hafta cuma günü kendisini darbettiği iddiasıyla K.E'den şikayetçi olduğu belirtildi.

KIRKLARELİ - Öğrenci velisinin okul müdürünü darbetmesi protesto edildi
KIRKLARELİ - Öğrenci velisinin okul müdürünü darbetmesi protesto edildi
KIRKLARELİ - Öğrenci velisinin okul müdürünü darbetmesi protesto edildi
KIRKLARELİ - Öğrenci velisinin okul müdürünü darbetmesi protesto edildi
KIRKLARELİ - Öğrenci velisinin okul müdürünü darbetmesi protesto edildi
KIRKLARELİ - Öğrenci velisinin okul müdürünü darbetmesi protesto edildi
KIRKLARELİ - Öğrenci velisinin okul müdürünü darbetmesi protesto edildi
KIRKLARELİ - Öğrenci velisinin okul müdürünü darbetmesi protesto edildi

okul müdürü, Kırklareli, Lüleburgaz, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Öğrenci velisinin okul müdürünü darbetmesi protesto edildi - Son Dakika


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