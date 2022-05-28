Kırklareli'nde öğrenciler çiftlikleri gezdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Lider Çocuk Tarım Kampı Projesi kapsamında öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.
Proje kapsamında öğrencilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi verildi.
Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy öğrencilerle tanıştı.
Ardından öğrencilere Demirköy ilçesinde hayvan ve tarım çiftlikleri gezdirildi.
Etkinliğin ilk günü İğneada Limanı'nda balıkçı tekneleri gezisi ile sona erdi.
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