Kırklareli'nde öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetleri sergiledi - Son Dakika
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Kırklareli'nde öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetleri sergiledi

20.04.2022 14:49
Kırklareli'nde öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetleri sergiledi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetleri defilede sergiledi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetleri defilede sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla "Eğitimde Şenlik Var Projesi" kapsamında Kongre Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler poşet, çuval, plastik kapak, gazete, karton gibi atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri defilede sergiledi.

Defileyi Kaymakam Salih Yüce, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ersoy Canbek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de izledi.

Defilenin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün de desteği ile atık malzemelerden oluşturulan ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetleri sergiledi - Son Dakika


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