Kırklareli'nde öğrenciler kadın filyasyon ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi üyesi iki öğrenci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde cansiperane görev yapan kadın filyasyon ekiplerini ziyaret etti.

Komite üyesi Eylül Eşiyok ve Cemre Erşen, filyasyon ekiplerinin çalışma zorluğuna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ve Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla ekip çalışanlarına geri dönüştürülebilen atık malzemelerden yaptıkları hediyeleri verdi.

Eşiyok ve Erşen, filyasyon ekibi doktorlarından Seyide Tetik, Selin Gers ile Şennuz Çıtak'ın Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Eşiyok, kadınların sadece belirli günler değil, her zaman hatırlanması gerektiğini söyledi.

8 Mart'ın millet günü, vicdan günü ve halk günü olduğunu ifade eden Eşiyok, "Kadınlarımızın bu özel gününde geri dönüşüm projesi ile algıda seçicilik yapmak istedik. Kırklareli Çocuk Hakları İl Komitesi olarak yaklaşık 2 senedir farkındalık amaçlı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özel günlerde sesimizi duyurabileceğimiz, insanları mutlu edebileceğimiz günlerde elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.