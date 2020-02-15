Kırklareli'nde öğrenciler Mehmetçiğe moral için led animasyonlu Türk bayrağı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde öğrenciler Mehmetçiğe moral için led animasyonlu Türk bayrağı yaptı - Son Dakika

Kırklareli'nde öğrenciler Mehmetçiğe moral için led animasyonlu Türk bayrağı yaptı

6 saat önce

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe moral için led animasyonlu Türk bayrağı hazırladı.

Kırklareli'nde öğrenciler Mehmetçiğe moral için led animasyonlu Türk bayrağı yaptı, System.String[]

Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe moral için led animasyonlu Türk bayrağı hazırladı.

Okulun müdürü İbrahim Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin Türk ordusunun moral ve motivasyonunun artması amacıyla yaklaşık bir aylık çalışma sonucu led animasyonlu Türk bayrağı yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerinin bu davranışı ile gurur duyduklarını ifade eden Şimşek, "Ordumuz yurt dışında zaferler kazanarak operasyonlara devam ediyor. Zaman zaman şehit haberleri de alarak yüreğimiz yanıyor. Öğrencilerimiz de şanlı bayrağımızı ledlerle yapmak istedi. Türk bayrağımızı şanlı ordumuza armağan ederek, oradaki askerlerimize bir nebze moral verebiliriz. İnşallah çok büyük zaferlerle hepsi ülkemize geri dönecek." dedi.

Şimşek, öğrencilerin bayrakta yaklaşık 2 bin led kullandığını belirtti.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Emrah Mutluer ise uğruna herkesin can verebileceği Türk bayrağını Türk ordusuna teslim edeceklerini söyledi.

Öğrencilerden Ahmet Emre Şimşek de bayrağı yaparken duygulandıklarını ve gururlandıklarını dile getirdi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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