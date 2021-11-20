Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı - Son Dakika

Etkinlikte çocuklara jandarma çocuk dergisi, sokak hayvanları için mama ile çeşitli hediyeler verildi.

Özmen, çocuklara çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra görevli personel tarafından çocuklara araçlar tanıtıldı.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kırklareli Jandarma Komutanlığına getirilen 35 çocuk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen tarafından karşılandı.

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