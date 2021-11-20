Üye Girişi
Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı

20.11.2021 09:52
Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı

Kırklareli'ndeki çocuk evlerinde kalan öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı.

Kırklareli'ndeki çocuk evlerinde kalan öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kırklareli Jandarma Komutanlığına getirilen 35 çocuk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen tarafından karşılandı.

Özmen, çocuklara çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra görevli personel tarafından çocuklara araçlar tanıtıldı.

Drone gösterisinin ardından, "Çocukların suçtan korunması" eğitimi verildi.

Etkinlikte çocuklara jandarma çocuk dergisi, sokak hayvanları için mama ile çeşitli hediyeler verildi.

Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı
Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı
Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı
Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı

Çocuk Hakları Günü, Kırklareli, Jandarma, Albay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yatalak oğlunu ve kocasını diri diri yakarak öldürdü 09:48 Yatalak oğlunu ve kocasını diri diri yakarak öldürdü Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL? 09:33 Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL? Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı 09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? 08:57 Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok 07:33 Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti 21:38 Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti
Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı 18:39 Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! 16:39 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!

Son Dakika Haberleri
09:53 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
09:48 Yatalak oğlunu ve kocasını diri diri yakarak öldürdü
09:44 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın
09:37 ABD Başkanı Biden görevi mi bırakacak? Doktoru paylaştı: Endişe verici bir durum yok
09:33 Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL?
09:13 Ada Masalı final yapıyor
09:09 Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek
09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı
09:05 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık
09:00 İntihar eden iki kardeşle ilgili korkunç iddia!
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti         
07:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı         
16:14
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 10:01:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement