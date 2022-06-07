Kırklareli'nde öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm sergisi açıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm sergisi açıldı

07.06.2022 13:45
Kırklareli'nde öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm sergisi açıldı

Kırklareli'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğrencilerin hazırladığı sergi beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğrencilerin hazırladığı sergi beğeniye sunuldu.

İstasyon Caddesi'nde açılan sergide çeşitli kademelerde 28 okuldan öğrencilerin katılımıyla geri dönüştürülebilen materyallerden hazırlanan ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Etkinlikte bazı öğrenciler atık malzemelerden ürettiği kıyafetleri sergiledi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, stantları gezerek öğretmen ve öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kalkan, burada yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Projesi'nin dünyanın geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Çevre kirliliğinin önlenmesi, sürdürülebilir bir yaşamın hüküm sürmesi açısından doğanın atıklarla kirletilmemesi gerektiğini ifade eden Kalkan, geri dönüştürülebilen atıkların yeniden kullanılmasının bu kapsamda önem taşıdığını kaydetti.

Okullardaki atölyelerde ahşap, plastik gibi çeşitli materyallerin revize edildikten sonra farklı bir ürün elde edildiğini aktaran Kalkan, "Öğrenciler hem tasarım, üretim ve el becerisi kazandı hem de çevreye karşı daha duyarlı olması yönünde farkındalık oluştu. Sergide bir birinden güzel geri dönüşmüş ürünler yer alıyor. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Sergi yarına kadar gezilebilir.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm sergisi açıldı - Son Dakika

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