Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Ölmek Üzere Olan Onlarca Kuş Bulundu

Kırklareli'nde Ölmek Üzere Olan Onlarca Kuş Bulundu

2 saat önce

Kırklareli'nde soğuk hava nedeniyle ölmek üzere olan onlarca kuş bulunarak rehabilitasyonları tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

Kırklareli'nde Ölmek Üzere Olan Onlarca Kuş Bulundu, System.String[]
Kırklareli'nde soğuk hava nedeniyle ölmek üzere olan onlarca kuş bulunarak rehabilitasyonları tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

Meteorolojik olumsuzluklar sebebiyle soğuğa ve yağmura yenik düşen sığırcık kuşları duyarlı vatandaşlar tarafından Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parkalar (DKMP) Şube Müdürlüğüne ihbar edildi. Gelen ihbarlar doğrultusunda DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada ıslanarak güçsüz düşen ve ölmek üzere olan 27 sığırcık kuşu tek tek yakalanarak, rehabilitasyonu tamamlanana kadar müşahede altında tutuldu.

Kuru yerde tutulup, kurumaları sağlanan ve beslenerek, rehabilitasyonları tamamlanan sığırcık kuşları tekrar doğaya salınarak özgürlüklerine kavuşturuldu. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:20 Kaynak: İHA

Kırklareli, Güncel
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