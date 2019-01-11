Kırklareli'nde Ölmek Üzere Olan Onlarca Kuş Bulundu

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktar'dan İHA'nın Yapımında Yaşadıkları ile İlgili Gündem Oluşturacak Açıklamalar

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?